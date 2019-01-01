Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту «Симферополь» имени художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Как сообщают российские СМИ, Путин 31 мая подписал указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

В декабре 2018 года российсктие власти Симферополя утверждали что аэропорту Симферополя избрали имя художника Айвазовского.

14 мая 2015 года Верховная Рада Украины присвоила аэропорту «Симферополь» имя советского летчика крымскотатарского происхождения Амет-Хана Султана. Его имя носит аэропорт Махачкалы (Дагестан, Россия).

Как рассказал в комментарии Радио Крым.Реалии лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, намерение российских властей назвать аэропорт Симферополя именем художника Ивана Айвазовского, «не имеет какого-либо значения», поскольку после деоккупации полуострова аэропорту вернут прежнее название.