Путин подписал указ о присвоении аэропорту «Симферополь» имени Айвазовского
|15:29 31.05.2019
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|Крым
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту «Симферополь» имени художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Как сообщают российские СМИ, Путин 31 мая подписал указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».
В декабре 2018 года российсктие власти Симферополя утверждали что аэропорту Симферополя избрали имя художника Айвазовского.
14 мая 2015 года Верховная Рада Украины присвоила аэропорту «Симферополь» имя советского летчика крымскотатарского происхождения Амет-Хана Султана. Его имя носит аэропорт Махачкалы (Дагестан, Россия).
Как рассказал в комментарии Радио Крым.Реалии лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, намерение российских властей назвать аэропорт Симферополя именем художника Ивана Айвазовского, «не имеет какого-либо значения», поскольку после деоккупации полуострова аэропорту вернут прежнее название.
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