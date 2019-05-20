По факту незаконного задержания на территории аннексированного полуострова крымско-татарских активисток Мумине Салиевой и Лутфтие Зудиевой начато уголовное производство.

Об этом в Facebook сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

«По факту незаконного задержания на территории оккупированного полуострова 30 мая 2019 года крымскотатарских активисток Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой следователями Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по ч. 2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы), за что предусмотрена уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы», - говорится в сообщении прокуратуры АРК.

В надзорном ведомстве сообщили, что процессуальное руководство в указанном криминальному производстве осуществляет прокуратура АР Крым.

30 мая в оккупированном Крыму задержали двух активисток: Муміне Салієву - в Бахчисарае и Лутфіє Зудієву - в Джанкое. Женщин удерживали в так называемом Центре противодействия экстремизму в Симферополе, более двух часов в них не могли попасть адвокаты. Вечером обеих активисток отпустили.