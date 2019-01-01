Прокуратура Рижского округа передала в суд уголовное дело против бывшего чиновника Информационного центра МВД, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал Delfi.

По информации СМИ, речь идет о бывшем начальнике Отдела учета огнестрельного оружия Олеге Бураке.

Его обвиняют не только в шпионаже, но и в незаконном обороте порнографии, которая содержит сцены насилия и сцены с участием животных. Также он без разрешения хранил оружие, взрывчатые вещества и оборудование для оперативных действий.

Всего прокуратура констатировала шесть правонарушений. Дело передано суду Видземского предместья.

По словам представителя латвийской прокуратуры Лауры Маевской, такое серьезное дело о шпионаже в Латвии расследовалось впервые.