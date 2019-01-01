В Латвии будут судить экс-сотрудника МВД за шпионаж на РФ
|14:40 31.05.2019
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|Россия
Прокуратура Рижского округа передала в суд уголовное дело против бывшего чиновника Информационного центра МВД, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал Delfi.
По информации СМИ, речь идет о бывшем начальнике Отдела учета огнестрельного оружия Олеге Бураке.
Его обвиняют не только в шпионаже, но и в незаконном обороте порнографии, которая содержит сцены насилия и сцены с участием животных. Также он без разрешения хранил оружие, взрывчатые вещества и оборудование для оперативных действий.
Всего прокуратура констатировала шесть правонарушений. Дело передано суду Видземского предместья.
По словам представителя латвийской прокуратуры Лауры Маевской, такое серьезное дело о шпионаже в Латвии расследовалось впервые.
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