В Крыму оккупационная власть по неизвестным причинам перенес анонсированные на 9.30 и 10.30 заседание «судов» в отношении задержанных накануне общественных активисток Лутфие Зудиевои и Мумин Салиевой.

Об этом в Facebook сообщает «Крымская солидарность».

«Судебные заседания перенесли. Сегодня, 31 мая 2019 в 12.00 - Мумина Салиев, в 14.00 - Лутфие Зудиева », - сообщает« Крымская солидарность ».

Предполагается, что за административное правонарушение, предъявляемым активисткам, согласно ст. 20.3 КпрАП РФ, им грозит штраф или административный арест. Адвокат Лили Гемеджи в комментарии «Крымской солидарности» заявила, что процесс традиционно будет построен на запугивании крымских татар, однако «это никого не останавливает и наши активистки не собираются отказываться от своей борьбы».

«Процесс будет стандартным - все методы направлены на то, чтобы напугать, вызвать страх, и задержание именно женщин направлено на то, чтобы вызвать страх у сердцах мужчин, готовых стоять за своих женщин горой», - сказала Гемеджи.



По словам адвоката Эмине Авамилева, «несмотря на то, что рассмотрение административных материалов в Киевском райсуде затягивается, команда адвокатов и общественных защитников готова до конца выстоять и достойно отстоять интересы наших замечательных женщин».