ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
|13:59 31.05.2019
|0 комментариев
|Грузия
ЦВК Грузії зареєструвала виборця в Мтацміндському виборчому окрузі з адресою «під кущем». Про це повідомляє Грузія онлайн.
Після повторного огляду списків перед другим туром проміжних виборів було встановлено, що у одного громадянина, ім'я якого не розголошується, в списку ЦВК фактичною адресою вказано «кущ біля Будинку юстиції». Але не відомо, саме під яким кущем зареєстрований Георгій Н.
Спочатку інформація про це поширилася в соціальній мережі. «Руставі 2» перевірила ці дані в єдиному списку, і виявилося, що в списку на веб-сторінці ЦВК громадянин дійсно зареєстрований «під кущем».
Як повідомляв УНН, 29 травня, відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого було відмовлено в реєстрації одного кандидата в народні депутати.
Ещё на эту тему:
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили
Предварительные результаты ЦИК Грузии
Экзит-полл: Зурабишвили выиграла выборы президента Грузии
В Грузии сегодня проходит второй тур президентских выборов