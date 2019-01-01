Измаильский морской торговый порт выложит за авто миллион
|13:23 31.05.2019
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|Измаил
Госпредприятие «Измаильский морской торговый порт» провело тендер на приобретение двух легковых автомобилей, выложив за них миллион гривен.
Об этом сообщает портал публичных закупок, пишет smotri.com.ua.
Договор на поставку авто госпредприятие заключило с фирмой «Автогруп +», одним из учредителей которой является представитель партии «Батькивщина» Григорий Гриншпун. К слову, данная фирма регулярно выигрывает тендера, построив на бюджете неплохой бизнес. К примеру, за последние годы компания Гриншпуна подписала договоров на 100 миллионов гривен.
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