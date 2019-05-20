Оккупанты начали ликвидацию Ялтинской киностудии
|14:26 31.05.2019
|0 комментариев
|Ялта
Совет министров Крыма заявил о намерении ликвидировать киностудию «Ялта-фильм». Исполнить распоряжение должны будут до 1 мая 2020 года, передает Мediasat.info
Согласно указу Совмина, будет создана специальная группа, чей состав утвердят позже, для проведения всех мероприятий касательно закрытия киностудии.
Отмечается, что еще год назад, когда «Ялта-фильм» была передана в федеральное владение, в планах правительства было отреставрировать ее, выделив на это 4 миллиарда рублей.
Киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой «Ханжонков и Ко» как киносъёмочная база. В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована.
Ещё на эту тему:
12:57 31.05.2019
Генуэзская крепость в оккупированном Судаке может быть повреждена из-за незаконных работ
Генуэзская крепость в оккупированном Судаке может быть повреждена из-за незаконных работ
12:20 30.05.2019
В Крым возвращаются традиции 1937-го года
В Крым возвращаются традиции 1937-го года
10:20 30.05.2019
Над Ханским дворцом в Бахчисарае установили металлический навес
Над Ханским дворцом в Бахчисарае установили металлический навес
12:15 29.05.2019
Аннексированный Севастополь сползает в море
Аннексированный Севастополь сползает в море
17:31 28.05.2019
Оккупанты продают пансионат в Алуште
Оккупанты продают пансионат в Алуште
16:15 28.05.2019
Все меньше россиян хотят ехать на отдых в оккупированный Крым
Все меньше россиян хотят ехать на отдых в оккупированный Крым
20:31 27.05.2019
Оккупанты в Крыму решили разработать кодекс поведения туристов
Оккупанты в Крыму решили разработать кодекс поведения туристов