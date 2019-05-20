Оккупанты начали ликвидацию Ялтинской киностудии

14:26 31.05.2019 0 комментариев Ялта

Совет министров Крыма заявил о намерении ликвидировать киностудию «Ялта-фильм». Исполнить распоряжение должны будут до 1 мая 2020 года, передает Мediasat.info

Согласно указу Совмина, будет создана специальная группа, чей состав утвердят позже, для проведения всех мероприятий касательно закрытия киностудии.

Отмечается, что еще год назад, когда «Ялта-фильм» была передана в федеральное владение, в планах правительства было отреставрировать ее, выделив на это 4 миллиарда рублей.

Киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой «Ханжонков и Ко» как киносъёмочная база. В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована.



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