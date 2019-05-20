Генуэзская крепость в оккупированном Судаке может быть повреждена из-за незаконных работ

12:57 31.05.2019 0 комментариев Судак

Генуэзская крепость в крымском Судаке может разрушиться из-за оползней, а также незаконных работ, которые проводятся на архитектурном памятнике.

Об этом рассказала гендиректор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская, сообщает «Крым.Реалии».

По словам Куковальской, около западной стены крепости локализированы два »языка» оползней, которые не контролируются оккупационными властями. Ранее их движение постоянно отслеживали украинские ученые.

«После аннексии полуострова на объекте проводятся незаконные и непрофессиональные работы, развитием ситуации с оползнями никто не занимается... Мы наблюдаем там увеличение сейсмической активности, и существует опасность», - заявила генеральный директор.

Также Неля Куковальская подчеркнула, что Украина продолжает заниматься вопросом внесения Генуэзской крепости в списки памятников наследия ЮНЕСКО. Но без допуска на территорию временно оккупированного Крыма решение этого вопроса проблематичен.

Генуэзская крепость расположена на Крепостной горе (высота 157 м), которая также именуется Дженевез-Кая («генуэзская скала» в переводе с крымско-татарского). Фортификационное сооружение строилось генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в северном Причерноморье в период с 1371 по 1469 годы.



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