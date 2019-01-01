Украина и Коста-Рика договорились о безвизе
|12:01 31.05.2019
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|Украина
Украина и Коста-Рико на первых в истории двусторонних отношений консульских консультациях обсудили заключение соглашения между странами о безвизовом режиме.
Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.
«Две дружественные страны впервые в истории двусторонних отношений провели содержательные переговоры по консульской проблематике. Делегации проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав и интересов граждан и юридических лиц обоих государств, обменялись основными достижениями консульских служб и обсудили перспективы расширения взаимного консульского присутствия», - говорится в сообщении.
В департаменте также проинформировали, что с целью институализации решение коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе.
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