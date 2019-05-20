Оккупанты сегодня судят крымскотатарских активисток \ Видео

11:35 31.05.2019 0 комментариев Крым

В пятницу, 31 мая, в Симферополе пройдет так называемый суд в отношении задержанных накануне крымскотатарских активисток Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов, пишет Укринформ.

«31.05.2019 года в 9.30 и 10.30 в Киевском районном суде по адресу ул. Воровского, 16, Симферополь состоятся судебные заседания по ст. 20.3 КоАП РФ в отношении Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой», - сообщил Курбединов.

Как заявила адвокат Лиля Гемеджи, очередной виток репрессий в отношении крымских татар не должен остаться незамеченным международным сообществом.

«Репрессивная машина, которая запущена в отношении крымскотатарского народа, с каждым днем набирает силы и сегодня даже женщины попали под каток этой репрессивной машины. У каждой из этих женщин по четверо малолетних детей, у Мумине Салиевой - ребенок-инвалид, один ребенок - грудной. Такое беспрецедентное задержание не может остаться незамеченным», - прокомментировала адвокат.

30 мая в оккупированном Крыму задержали двух активисток: Мумине Салиеву - в Бахчисарае и Лутфие Зудиеву - в Джанкое. Женщин удерживали в так называемом Центре противодействия экстремизму в Симферополе, более двух часов к ним не могли попасть адвокаты. Вечером обеих активисток отпустили.

 



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