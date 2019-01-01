Соответствующий закон приняла Госдума.

Парламент в третьем чтении принял проект поправок в Административный кодекс , передает

Живая Кубань.

По новой правовой норме, распространение иностранных газет и журналов без соответствующего разрешения будет караться штрафом. Для граждан он составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для компаний — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом во всех случаях распространяемая продукция будет конфискована.

Отмечается, что необходимое разрешение будет выдавать Роскомнадзор, сообщили в пресс-службе Государственной думы.