В России теперь запрещено распространять иностранную прессу без разрешения
|11:15 31.05.2019
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|Россия
Соответствующий закон приняла Госдума.
Парламент в третьем чтении принял проект поправок в Административный кодекс, передает
Живая Кубань.
По новой правовой норме, распространение иностранных газет и журналов без соответствующего разрешения будет караться штрафом. Для граждан он составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для компаний — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом во всех случаях распространяемая продукция будет конфискована.
Отмечается, что необходимое разрешение будет выдавать Роскомнадзор, сообщили в пресс-службе Государственной думы.
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