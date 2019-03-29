Президент Литвы не посетит Россию, пока та не вернет Крым
|10:45 31.05.2019
|0 комментариев
|Крым
26 мая Литва выбрала нового президента. 67% голосов во втором туре выборов набрал беспартийный экономист и банкир 55-летний Ґитанас Науседа. Его оппонентка - экс-министр финансов Ингрида Шимоните получила 33%.
Гитанас Науседа в должности заменит 63-летнюю Далю Грибаускайте, которая руководила страной два срока с 2009 года. До президентской кампании работал главным экономистом скандинавского «СЕБ Банка» в Литве. В 2004-2009-ом был советником президента Валдаса Адамкуса. Во время кампании обещал пенсионную реформу, укрепление среднего класса, борьбу с социальным неравенством. Говорил, что не посетит Москву, пока РФ не вернет Украине аннексированный Крым и не прекратит военные действия на Донбассе: «Политика в отношении России не изменится. Вряд ли будет поддерживать теплые отношения со страной, которая является агрессором»,пишет Gazeta.ua.
Литва - парламентская республика. Главная функция президента - внешняя политика.
- Даля Грибаускайте сформировала мощную антироссийскую повестку дня в Литве. Новый президент будет действовать в ее рамках, - говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица, 65 лет.
- Она была идеальным президентом для европейской страны. Отстаивала национальные интересы Литвы и европейские ценности. Ей сейчас прочат должность председателя Европейского Совета (в орган входят главы государств и правительств стран - членов Евросоюза. Проводит минимум два раза в полгода заседания - саммиты ЕС. - ГПУ). Она прекрасно распознает вызовы, стоящие перед демократическими ценностями и Евросоюзом. Западные политики потеряли ощущение угрозы. Считают, жесткие проблемы исчезли с Холодной войной. Но Россия до сих пор проводит агрессивную имперскую политику.
Литва - союзник Украины в войне. Делегировала советников, помогала военно. Постоянно поддерживает проукраинские инициативе во всех международных организациях. Была первым государством, внедрившим антироссийские санкции после того, как РФ захватила наших моряков в Керченском проливе.
Ещё на эту тему:
Оккупанты заявили, что объем экспорта продукции АПК Крыма с начала года составил 1,4 млн долларов
"Минсельхоз" оккупированного Крыма обещает "завалить" полуостров продовольствием к 2025 году
Оккупанты заявляют об угрожающем нацбезопасности росте фальсифицированных продуктов
В отношении мясокомбината оккупированного Крыма открыли дело за дорогие сосиски для Росгвардии
В оккупированном Крыму за нарушения при обороте хлеба наложено 2,5 млн рублей штрафов
В крымской "Массандре" похвастались рекордным урожаем винограда
Из-за открытия моста через Керченский пролив кубанское молоко полностью вытеснит местную продукцию
В Крыму устали от фальсификата из России
Сирия хочет кормить оккупированный Россией Крым