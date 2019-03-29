Президент Литвы не посетит Россию, пока та не вернет Крым

10:45 31.05.2019 0 комментариев Крым

26 мая Литва выбрала нового президента. 67% голосов во втором туре выборов набрал беспартийный экономист и банкир 55-летний Ґитанас Науседа. Его оппонентка - экс-министр финансов Ингрида Шимоните получила 33%.

Гитанас Науседа в должности заменит 63-летнюю Далю Грибаускайте, которая руководила страной два срока с 2009 года. До президентской кампании работал главным экономистом скандинавского «СЕБ Банка» в Литве. В 2004-2009-ом был советником президента Валдаса Адамкуса. Во время кампании обещал пенсионную реформу, укрепление среднего класса, борьбу с социальным неравенством. Говорил, что не посетит Москву, пока РФ не вернет Украине аннексированный Крым и не прекратит военные действия на Донбассе: «Политика в отношении России не изменится. Вряд ли будет поддерживать теплые отношения со страной, которая является агрессором»,пишет Gazeta.ua.

Литва - парламентская республика. Главная функция президента - внешняя политика.

- Даля Грибаускайте сформировала мощную антироссийскую повестку дня в Литве. Новый президент будет действовать в ее рамках, - говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица, 65 лет.

- Она была идеальным президентом для европейской страны. Отстаивала национальные интересы Литвы и европейские ценности. Ей сейчас прочат должность председателя Европейского Совета (в орган входят главы государств и правительств стран - членов Евросоюза. Проводит минимум два раза в полгода заседания - саммиты ЕС. - ГПУ). Она прекрасно распознает вызовы, стоящие перед демократическими ценностями и Евросоюзом. Западные политики потеряли ощущение угрозы. Считают, жесткие проблемы исчезли с Холодной войной. Но Россия до сих пор проводит агрессивную имперскую политику.

Литва - союзник Украины в войне. Делегировала советников, помогала военно. Постоянно поддерживает проукраинские инициативе во всех международных организациях. Была первым государством, внедрившим антироссийские санкции после того, как РФ захватила наших моряков в Керченском проливе.

 



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