В аэропорту Одессы нашли «жучки»
|10:15 31.05.2019
|0 комментариев
|Одесса
Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной, служебной информации в Одесском аэропорту.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, передает Укринформ.
«Установлено, что сотрудники фирмы, которые должны обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли «записывать» всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры», - отметили в прокуратуре.
По данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с более 50 устройств информации, касающейся служебной, хозяйственной деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы. В том числе — выявлена возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционировании кассы, бухгалтерии, помещений для личных нужд, кабинетов сотрудников международного аэропорта.
Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.
Сейчас правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговле частными данными из Одесского аэропорта. Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Ещё на эту тему:
В Мининфраструктуры рассчитывают, что реконструкция аэропорта "Одесса" завершится в этом году
Суд забрав в АРМА аеропорт "Одеса"
Апелляционный суд оставил одесский аэропорт под арестом
В аэропорту Одессы российская компания завышала цену на авиатопливо
НАБУ намерено вернуть Одесский аэропорт в коммунальную собственность
В Одессе сообщили о "минировании" аэропорта
Оборудование Одесского аэропорта могут продать с молотка за долги
Из-за погодных условий в Одесском аэропорту отменена часть рейсов
Одесский аэропорт отменил семь рейсов