В аэропорту Одессы нашли «жучки»

10:15 31.05.2019 0 комментариев Одесса

Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной, служебной информации в Одесском аэропорту.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, передает Укринформ.

«Установлено, что сотрудники фирмы, которые должны обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли «записывать» всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры», - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с более 50 устройств информации, касающейся служебной, хозяйственной деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы. В том числе — выявлена возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционировании кассы, бухгалтерии, помещений для личных нужд, кабинетов сотрудников международного аэропорта.

Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

Сейчас правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговле частными данными из Одесского аэропорта. Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



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