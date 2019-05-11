Французский сценарист снимет кино в Севастополе
|09:24 31.05.2019
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|Севастополь
В Севастополе Биби Насери рассказал о творческих планах,передает Объектив.
Совместно с продюсером Маратом Халиковым будут сняты три картины. По словам Насери, один из фильмов будет снят на социальную тематику, второй — с криминальным сюжетом, и третий — комедия. Сценарный план фильма на социальную тематику уже написан, скоро начнутся съемки. Фильм будет посвящен беспризорникам.
Биби Насери, французский актёр берберского происхождения, широкую известность получил после фильма«13-й район», над сценарием к которому работал с Люком Бессоном. Младший брат актера Сами Насери известен ролью в фильме «Такси».
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