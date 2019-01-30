Молдова упростила выдачу некоторых документов жителям Приднестровья
|09:52 31.05.2019
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|Молдова
Жители Приднестровского региона смогут оформлять акты гражданского состояния в филиалах Агентства публичных услуг Молдовы.
Такое решение приняло правительство Молдовы, передает Укринформ.
«Граждане, которые проживают в Приднестровском регионе, смогут получить акты гражданского состояния (свидетельство о рождении, о браке и разводе, свидетельство о смерти) в филиалах специализированного Агентства публичных услуг на территории Молдовы», - говорится в постановлении правительства.
Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак приветствовал это решение, назвав его позитивной новостью для всех граждан.
Ранее, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о необходимости активизации диалога между Кишиневом и Тирасполем с целью ускорения урегулирования Приднестровского конфликта.
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