Жители Приднестровского региона смогут оформлять акты гражданского состояния в филиалах Агентства публичных услуг Молдовы.

Такое решение приняло правительство Молдовы, передает Укринформ.

«Граждане, которые проживают в Приднестровском регионе, смогут получить акты гражданского состояния (свидетельство о рождении, о браке и разводе, свидетельство о смерти) в филиалах специализированного Агентства публичных услуг на территории Молдовы», - говорится в постановлении правительства.

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак приветствовал это решение, назвав его позитивной новостью для всех граждан.

Ранее, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о необходимости активизации диалога между Кишиневом и Тирасполем с целью ускорения урегулирования Приднестровского конфликта.