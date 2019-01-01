У турецькому Мерсіні, що південно-східному узбережжі Туреччини, скасували фестиваль поп-музики, оскільки проведення його заходів було заплановане в безпосередній близькості до місць, де морські черепахи відкладають яйця.

Про це повідомляє новинне агентство DHA.

«Фестиваль сприятиме розвитку місцевої економіки, але захист навколишнього середовища є важливий», - заявили організатори фестивалю.

Таке рішення підтримали учасники фестивалю, а кампанія, спрямована на його скасовування, мала значну підтримку в соцмережах.

Захід, який мав відбутися 5-7 червня, домовилися перенести до того часу, коли малі черепашенята вилупляться з відкладених яєць і досягнуть моря.

«Інкубаційний період почався в травні. Черепахи залишають свої яйця в 50-60-сантиметрових гніздах. Інкубаційний період становить майже 50 днів, а потім дитинчата черепах досягають моря», - пояснили активісти, які для того, аби бути більш переконливими, звернулися до суду.

Справа також дійшла до рівня уряду та парламенту, яким запропоновано ухвалити рішення про повну заборону будь-яких масових заходів в безпосередній близькості до національного парку, узбережжя якого морські черепахи використовують для відкладання яєць.