У Туреччині перенесли музичний фестиваль, аби не заважати розмноженню черепах

12:25 31.05.2019 0 комментариев Турция

У турецькому Мерсіні, що південно-східному узбережжі Туреччини, скасували фестиваль поп-музики, оскільки проведення його заходів було заплановане в безпосередній близькості до місць, де морські черепахи відкладають яйця.

Про це повідомляє новинне агентство DHA.

«Фестиваль сприятиме розвитку місцевої економіки, але захист навколишнього середовища є важливий», - заявили організатори фестивалю.

Таке рішення підтримали учасники фестивалю, а кампанія, спрямована на його скасовування, мала значну підтримку в соцмережах.

Захід, який мав відбутися 5-7 червня, домовилися перенести до того часу, коли малі черепашенята вилупляться з відкладених яєць і досягнуть моря.

«Інкубаційний період почався в травні. Черепахи залишають свої яйця в 50-60-сантиметрових гніздах. Інкубаційний період становить майже 50 днів, а потім дитинчата черепах досягають моря», - пояснили активісти, які для того, аби бути більш переконливими, звернулися до суду.

Справа також дійшла до рівня уряду та парламенту, яким запропоновано ухвалити рішення про повну заборону будь-яких масових заходів в безпосередній близькості до національного парку, узбережжя якого морські черепахи використовують для відкладання яєць.



Ещё на эту тему:

Новости
Азербайджан Азербайджан
12:40 30.05.2019
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
19:31 27.05.2019
Турция и Болгария начинают железнодорожные пассажироперевозки
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
Все новости страны
Греция Греция
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
11:31 27.05.2019
Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
19:15 28.05.2019
Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном интересно только России
Все новости страны
Молдова Молдова
09:52 31.05.2019
Молдова упростила выдачу некоторых документов жителям Приднестровья
16:45 29.05.2019
Товарообіг між Молдовою і Україною в цьому році скоротився на 20%
16:01 24.05.2019
В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин / Фото
11:01 24.05.2019
Президент Молдови закликав майбутній уряд налагодити відносини з Росією
Все новости страны
Россия Россия
14:40 31.05.2019
В Латвии будут судить экс-сотрудника МВД за шпионаж на РФ
11:15 31.05.2019
В России теперь запрещено распространять иностранную прессу без разрешения
20:01 30.05.2019
Чуда не случилось: в России признали провал главного экономического проекта
15:01 30.05.2019
Тральщик "Владимир Емельянов" оснастят российскими безэкипажными катерами / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
16:31 30.05.2019
Президент Румынии требует немедленной отставки министров иностранных и внутренних дел
09:40 30.05.2019
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
11:43 29.05.2019
Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии
Все новости страны
Турция Турция
12:25 31.05.2019
У Туреччині перенесли музичний фестиваль, аби не заважати розмноженню черепах
08:51 31.05.2019
Суд Турции приговорил 74 бывших военных к пожизненному заключению
19:01 30.05.2019
Єврокомісія оприлюднила критичну оцінку відносин з Туреччиною
11:55 30.05.2019
Турция впервые испытала отечественную управляемую ракету «Bora» в Ираке
Все новости страны
Украина Украина
15:01 31.05.2019
В Украине открыли дело из-за задержания в Крыму активисток
14:26 31.05.2019
Оккупанты начали ликвидацию Ялтинской киностудии
13:26 31.05.2019
«Суд» над крымско-татарскими активистками перенесли без объяснения причин
13:23 31.05.2019
Измаильский морской торговый порт выложит за авто миллион
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс