Суд Турции приговорил 74 бывших военных к пожизненному заключению

08:51 31.05.2019 0 комментариев Турция

В Турции суд приговорил к пожизненным срокам заключения 74 военнослужащих за участие в попытке госпереворота в июле 2016 года, сообщает Анадолу.

Из них 56 человек будут содержаться в условиях строгого режима.

Всего в Анкаре по делам, связанным с госпереворотом, проходит 152 подозреваемых. По 31 делу вынесены оправдательные приговоры.

По данным суда, в результате действий участников переворота бывший начальник Генштаба Турции Хулуси Акар был взят в заложники и доставлен в резиденцию турецкого премьера с авиабазы Акынджи. Пилот Угур Капан, который перевозил Акара, был приговорен к 29 пожизненным срокам (что формально составило около 4000 лет лишения свободы), утверждают источники.

Напомним, попытка вооружённого переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Она была подавлена. Погибли более 250 человек, около 2200 получили ранения. В стране было введено чрезвычайное положение. Первые судебные процессы по делу о попытке переворота начались в конце декабря 2017 года, в январе того же года были вынесены первые приговоры.

По данным правозащитного сайта Turkey Purge, после попытки переворота были арестованы более 96 тысяч человек, под следствием находилось более 500 тысяч.

Анкара считает организатором попытки госпереворота радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США с 1999 года. Турецкие власти безуспешно пытаются добиться от Вашингтона его экстрадиции.



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