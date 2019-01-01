Церемония передачи полномочий состоялась в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.



В четверг, 30 мая, новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине избран турецкий дипломат Яшар Халит Чевик.



Он сменил на посту бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции Эртурула Апакана, сообщает УНІАН с сылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Церемония передачи полномочий состоялась в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Генеральный секретарь организации Томас Гремингер вручил медаль ОБСЕ Эртурулу Апакану.



