В ОБСЕ выбрали нового главу Специальной мониторинговой миссии в Украине
|08:27 31.05.2019
|0 комментариев
|Украина
Церемония передачи полномочий состоялась в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
В четверг, 30 мая, новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине избран турецкий дипломат Яшар Халит Чевик.
Он сменил на посту бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции Эртурула Апакана, сообщает УНІАН с сылкой на пресс-службу ОБСЕ.
Церемония передачи полномочий состоялась в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Генеральный секретарь организации Томас Гремингер вручил медаль ОБСЕ Эртурулу Апакану.
Ещё на эту тему:
18:45 17.05.2019
Арьев: Россию не вернули в ПАСЕ, но риск очень большой
Арьев: Россию не вернули в ПАСЕ, но риск очень большой
11:01 27.03.2019
США закликали "Росію і ті сили, які вона озброює, очолює, і які воюють в Україні, надати СММ повний доступ на всю територію України"
США закликали "Росію і ті сили, які вона озброює, очолює, і які воюють в Україні, надати СММ повний доступ на всю територію України"
08:21 21.03.2019
МЗС Туреччини назвав ім'я нового глави місії ОБСЄ в Україні
МЗС Туреччини назвав ім'я нового глави місії ОБСЄ в Україні
15:41 07.02.2019
Україна, США та Канада закликали в ОБСЄ звільнити Сущенка
Україна, США та Канада закликали в ОБСЄ звільнити Сущенка
10:38 14.12.2018
Україна в ОБСЄ порушила питання щодо російських танків на кордоні
Україна в ОБСЄ порушила питання щодо російських танків на кордоні
21:00 07.12.2018
Новый председатель ОБСЕ: Украина будет нашим основным приоритетом
Новый председатель ОБСЕ: Украина будет нашим основным приоритетом
09:36 13.11.2018
40 стран Совета ОБСЕ выразили протест России из-за выборов в ОРДЛО
40 стран Совета ОБСЕ выразили протест России из-за выборов в ОРДЛО
13:28 26.10.2018
Издание Foreign Policy убрало из интервью с Хугом слова об отсутствии доказательств участия России в войне на Донбассе
Издание Foreign Policy убрало из интервью с Хугом слова об отсутствии доказательств участия России в войне на Донбассе