Обох кримськотатарських активісток випустили з «Центру Е» / Фото, відео

21:15 30.05.2019 0 комментариев Крым

В окупованому Криму кримськотатарських активісток Муміне Салієву і Лютфие Зудієву відпустили з «Центру з протидії екстремізму МВС по Республіці Крим» («Центр Е») в Сімферополі.

Їх обвинувачують в адміністративному правопорушенні - нібито демонстрації забороненої символіки, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», передає Центр журналістських розслідувань.

«Муміне Салієву відпустили. Вона вийшла з будівлі ЦПЕ … Їй було вручено копію протоколу, в якому зазначено, що завтра, 31 травня 2019 року о 09:30, в Київському районному суді м. Сімферополь відбудеться судове засідання щодо неї відповідно до ст.20.3 КоАП РФ», – йдеться в повідомленні.

Вона розповіла, що в Бахчисараї до неї підійшли співробітники «Центру Е» і попросили проїхати до Сімферополя для дачі певних пояснень і повідомили про те, що стосовно неї порушено адміністративне провадження.

«По приїзду в ЦПЕ майором поліції було підтверджено порушення стосовно Муміне Салієвої адміністративного провадження відповідно до ст.20.3 КоАП РФ, а також був складений протокол доставки. Потім Муміне доставили в Кримський науково-практичний центр наркології, де вона пройшла огляд про адекватність і осудність», – повідомили активісти.

Трохи пізніше в «Кримській солідарності» повідомили, що з «Центру Е» відпустили і Лутфіє Зудіеву.

«Затримання Лутфіє відбувалося в місті Джанкой, біля ринку, куди вона прямувала за продуктами до іфтару. До неї підійшли співробітники МВС, надали посвідчення, сказали, що у неї немає можливості залишитися в місті і вона буде доставлена до ЦПЕ г. Симферополь в зв’язку з порушенням стосовно неї адміністративного провадження відповідно до ст.20.3 КоАП РФ. Близько 15:00 вона була доставлена до ЦПЕ, де був складений протокол затримання і процесуальний документ щодо адміністративного правопорушення. Лутфіє, як і Муміне Салієву, змусили пройти медобстеження. Адміністративне провадження щодо Лутфіє Зудіевой порушено за нібито репост в соціальній мережі Facebook датований квітнем 2014 року. Судове засідання відбудеться завтра, 31 травня 2019 року о 10:30, в Київському районному суді м. Сімферополь», – розповіли активісти.

У Зудіевої і Салієвої в «Центрі Е» забрали мобільні телефони.

Як повідомлялось, 30 травня в Криму в Джанкої російські силовики затримали кримськотатарську активістку Лутфіє Зудієву за підозрою в нібито пропаганді екстремізму. Її відвезли до Сімферополя в «Центр з протидії екстремізму МВС по Республіці Крим» («Центр Е»).

Також, 30 травня в Бахчисараї російські силовики затримали кримськотатарську активістку Муміне Салієву, яка є координатором проекту «Кримське дитинство», створеного в кінці 2017 року для підтримки і розвитку дітей політв’язнів. Активістку відвезли до Сімферополя.

Лутфіє Зудієв і Муміне Салієва після виходу з «Центру Е» в Сімферополі, 30.05.2019 Фото: Facebook Алие Керимова



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