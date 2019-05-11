Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України ініціювало застосування санкцій до наукових установ, що здійснюють незаконні археологічні розкопки в анексованому Криму.

Про це повідомили у прес-службі МТОТ, передає УНН.

"Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) ініційовано запровадження обмежувальних заходів до 28 юридичних осіб наукових і музейних установ, представники яких взяли участь у незаконних археологічних розкопках на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", - йдеться в повідомленні.

У МінТОТ заявили, що упродовж останніх п’яти років, РФ активно проводить незаконні археологічні розкопки. До розкопок залучена низка провідних наукових і музейних установ Росії. Активну участь в археологічних розкопках беруть кримські наукові установи, що були незаконно зареєстровані, як російські юридичні особи, зазначили у міністерстві.

"Велика кількість незаконних археологічних розкопок здійснюється в межах реалізації РФ великих інфраструктурних проектів – будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, будівництва така званої "траси Таврида" тощо", - повідомили у МінТОТ.

У міністерстві пояснили, що підставою для проведення археологічних розкопок на Кримському півострову є "відкриті листи" (дозволи) на проведення відповідних робіт, які незаконно видаються співробітникам профільних наукових установ Міністерством культури РФ.

"За період 2014-2018 років Мінкультури РФ було ухвалено більш ніж 90 наказів про видачу дозволів на проведення археологічних розкопок на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", - зазначили у МінТОТ.

Також у межах моніторингу дотримання правового режиму тимчасово окупованої території МТОТ ідентифікувало низку фізичних осіб, які отримали дозволи на проведення незаконних археологічних розкопок. Стосовно 15 з них, які є громадянами РФ, за ініціативи МТОТ, Указом Президента України від 19.03.2019 № 82/2019 було застосовано санкції.

"Зараз МТОТ ініційовано запровадження обмежувальних заходів до 28 юридичних осіб наукових і музейних установ, представники яких взяли участь у незаконних археологічних розкопках на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя. Проект відповідного акта направлено на погодження до заінтересованих органів державної влади, після чого він буде спрямований на розгляд Уряду", - зазначили у МінТОТ.

Нагадаємо, у 2013-2018 роках та січні-березні 2019-го зареєстровано понад 600 кримінальних проваджень щодо незаконних розкопок.