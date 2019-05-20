Чубаров: Росія посилить репресії в Криму, якщо відновлять її повноваження в ПАРЄ

20:45 30.05.2019 0 комментариев Крым

Якщо у червні 2019 року повноваження російської делегації ПАРЄ буде відновлено, це не просто буде сприйнято Росією як перемога, це буде як індульгенція всім тим репресіям, які окупанти здійснювали досі в Криму і на Донбасі.

Таку думку висловив у четвер на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі в Києві народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Укрінформ.

“Ми маємо деякі нові проблеми, і вони нас дуже турбують, зокрема, в Раді Європи. Не виключено (хоч і не обов’язково), що в червні повноваження російської делегації ПАРЄ можуть бути відновлені. Я намагаюся всюди кричати, особливо нашим західним партнерам, що це не просто буде сприйнято Росією як перемога, це буде помітна вакханалія на всіх каналах, а це буде як індульгенція всім тим репресіям, які вони здійснювали до цього часу в Криму і на тих територіях Донбасу, де ми не маємо контролю як держава. Тобто російська окупаційна влада зможе далі посилювати свої репресії проти кримських татар та інших людей, оскільки Рада Європи дала їм індульгенцію”, - наголосив Чубаров.

Він зауважив, що громадськість намагається робити все, щоби цього не сталося. Але тут лише зусиль правозахисників, Меджлісу кримськотатарського народу, частини депутатського корпусу недостатньо, тут, переконаний Чубаров, дуже багато залежить від того, якою є загальна ситуація в Україні.

“Не знаю, які будуть кроки нової влади, включаючи самого новообраного Президента. Інституції нібито поки що всі збережені: є Уповноважений з питань прав людини у Верховній Раді, але ВР іде на вибори. Зараз ця політична ситуація протягом як мінімум трьох, як не більше, місяців є не в допомогу кримським політв’язням і Криму. Українське суспільство все більше занурюється в тутешні економічні і політичні проблеми”, - сказав Чубаров.

Глава Меджлісу також закликав ЗМІ не послаблювати уваги до питання політв'язнів з окупованого Криму, зокрема й до останніх масових арештів у березні 2019 року.



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