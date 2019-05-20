В окупованому Криму відпустили затриману сьогодні, 30 травня, кримськотатарську активістку Муміне Салієву.

На завтра призначено розгляд її справи в так званому Київському райсуді Сімферополя, повідомляє Укрінформ з посиланям на "Кримську солідарність".

"Муміне Салієва вийшла з будівлі ЦПЕ близько 18.00", - повідомили в "Кримській солідарності".

За даними організації, на 31 травня на 9.30 щодо Салієвої призначено засідання в Київському районному суді м.Сімферополя.

Жінку обвинувачують за ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда або демонстрування екстремістської символіки).

Як повідомлялося, сьогодні, 30 травня, в Криму були затримані активістки «Кримської Солідарності» Лутфіє Зудієва і Муміне Салієва. Їх було доставлено в Центр протидії екстремізму в м.Сімферополь. Адвокатів до активісток не пустили.