Постійне представництво Європейського союзу в ОБСЄ серйозно занепокоїлася важкою ситуацією з правами людини в анексованому Росією українському Криму погіршенням здоров'я політв'язня-кримського татарина Едема Бекірова.

Дипломати закликали надати Бекірову невідкладну медичну допомогу та висловили надію на те, що політичного в'язня негайно звільнять, розповіли в представництві в четвер, 30 травня, пише ZN,UA.

"ЄС серйозно стурбований важкою ситуацією з правами людини в незаконно анексованому Криму і погіршенням здоров'я Едема Бекірова і чекає, що йому буде надано доступ до невідкладної та належної медичної допомоги і що він буде звільнений без зволікання", - розповіли в постпредстве.

Нагадаємо, 26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну тримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.

Наприкінці березня адвокати домоглися його переведення з камери-"двійки" площею 8 кв.м., в якій він утримувався разом із політв'язнем Сервером Мустафаєвим, до медсанчастини СІЗО окупованого Сімферополя.

З урахуванням показників стану здоров'я адвокат має намір домогтися зміни йому запобіжного заходу на будь-який інший, не пов'язаний з триманням у СІЗО. Російський слідчий запропонував політв'язню визнати "провину" в обмін на домашній арешт.

12 грудня 2018 його затримали при в'їзді на територію окупованого півострова, куди він прямував для зустрічі з матір'ю та сім'єю. Окупанти сфабрикували обвинувачення за ч. 2 ст. 222 і ч. 2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів) Кримінального кодексу РФ.