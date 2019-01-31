Новый «Кентавр» прошел проверку мореходных возможностей в Черном море / Фото

18:45 30.05.2019 0 комментариев Украина

Экипаж нового десантно-штурмового катера типа «Кентавр» совершил выход в Черное море для проверки мореходных характеристик представителями судостроительного предприятия «Кузнеца на Рыбацком». 

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссілкой на сайт «Флот Украины: военные новости юга страны».

«После внесения изменений в конструкцию корпуса катера и его энергетической установки по результатам выхода в море было установлено, что общая шумность катера стала значительно меньше, сейчас даже находясь на ходовой рубке, можно говорить шепотом. Сейчас нас полностью не удовлетворяет максимальная скорость «Кентавра», над этим будут работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера, - поделился впечатлениями начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук. - Вместе с тем, улучшились его маневренные характеристики, в частности маневренность на ходу и при разворотах. Например, при перекладке рулей с левого борта на правый, катер на полной скорости разворачивается практически на месте. Также положительным моментом является крен катера в четыре градуса, что, конечно, является плюсом для такого типа катера».

В Командовании ВМС ВС Украины отмечают, что «Кентавр» способен дойти в любую точку Черного моря за один заход и оперативно вернуться обратно. Дальность плавания составляет 500 миль. При сравнении украинских «Кентавров» с катерами подобного типа иностранного производства, то украинские катера по некоторым тактико-техническим характеристикам превосходят своих оппонентов.

Фото с сайта ЧБ



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