Справа 24 кримських татар, заарештованих окупантами після масових обшуків 26 березня, унікальна тим, що окупанти стали застосовувати масові облави по відношенню до мирних громадян і використовувати тортури в ході затримань.

Про це у четвер, 30 травня, на прес-конференції в Києві розповів адвокат Едем Семедляєв, повідомляє Укрінформ.

"Чим унікальна остання справа? До 27 березня не було таких масових затримань і облав. Облава - це, звичайно, не юридичний термін, але ми його використовуємо, бо все проходило саме таким чином, як облава. Коли вриваються в будинки рано вранці, знаючи що в будинках малолітні діти, вагітні, коли люди в масках і з автоматами перевертають весь будинок", - розповів Семедляєв.

За його словами, після масових арештів в Криму 27 березня спочатку були відкриті справи щодо 24 осіб.

"23 людини було затримано, доля ще однієї поки що невідома. Через місяць затримують ще одного - Раїма Айвазова. В його будинку не проводився обшук і ніяких претензій до нього не було. Після 27 березня він спокійно виїжджав на територію України і через місяць вночі його затримують на адмінкордоні, більше трьох годин тримають, після чого приїжджають оперативні співробітники ФСБ, вивозять його в поле і починають знущатися, лякати, морально тиснути, стріляти в повітря, погрожувати вбивством. Змусили його дати якісь свідчення, від яких він згодом відмовився, заявляючи, що стосовно нього були застосовані тортури. Це перший випадок, коли в кримінальній справі є тортури, залякування, моральний тиск", - розповів адвокат.

Семедляєв повідомив, що для захисту кримськотатарських активістів сформовано команду адвокатів з 24 осіб, двоє з них з Ростова, один - з Москви, інші - з Криму.

За словами юриста, "справу 24" він розглядає як тиск на активістів правозахисного руху.

"Цю кримінальну справу ми розглядаємо як тиск на кримських татар і на " Кримську солідарність", оскільки більшість затриманих людей - активні учасники об'єднання "Кримська солідарність", - сказав він.

Як наголосив адвокат, "хтось із заарештованих був публічний, хтось - не публічний", але їх об'єднує те, що вони займалися питаннями допомоги політв'язням, і саме їх російська влада сьогодні хоче ізолювати від суспільства.

"Хтось із них займався питаннями передач в слідчий ізолятор, хтось допомагав сім'ям політв'язнів. Є журналісти, є правозахисники. Склад цієї групи говорить про те, кого на сьогодні російська влада намагається ізолювати від суспільства і показати всім іншим, що не варто займатися правозахисною діяльністю, не варто висвітлювати ті процеси, які відбуваються сьогодні в Криму, не варто допомагати сім'ям політв'язнів і самим політв'язням", - резюмував адвокат.

27 березня в окупованому Криму силовики провели масові облави в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність".

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів. В даний час 23 заарештованих кримських татар тримають в п'яти СІЗО Ростовської області (Ростов, Шахти, Таганрог), один знаходиться в СІЗО Сімферополя. Місцезнаходження ще одного затриманого - Едема Яячикова - невідоме з 27 березня.

Нагадаємо, сьогодні сталися перші затримання жінок в окупованому Криму: до затриманих не пускають адвоката.