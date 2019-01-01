П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
|21:01 30.05.2019
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|Румыния
Автомобільна дорога Трансфагарашань в Румунії покрита 5-6 метровим шаром снігу.
Траса проходить через Карпати і буде відкрита для проїзду з 1 липня, передає УНН з посиланням на румунські ЗМІ.
"Дорожні робітники очищають Трансфагаршань (траса DN7C - ред.) від снігу. Представники управління доріг і мостів району Брашов кажуть, що найскладніше - це поїздка в район Балея, де шар снігу іноді перевищує 5-6 метрів і сповнений великих кам'яних уламків, знесених лавиною в зимовий період", - повідомляє портал Realitatea.
Також повідомляється, що офіційна дата відкриття дороги Трансфагарашань для проїзду - 1 липня.
Трансфагарашань - популярний автомобільний маршрут в Румунії, який починається в комуні Брашов, регіону Арджеш, недалеко від міста Пітешті, в напрямку Куртеа-де-Арджеш, і закінчується в Трансільванії біля Сібіу і Брашова.
Дорога проходить через румунські Карпати і відкрита для проїзду тільки в літній період.
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