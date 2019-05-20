Джапарова: Затримання правозахисниці Зудієвої - найбільш тривожний сигнал
|17:45 30.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова назвала затримання в окупованому Криму правозахисниці Лютфіє Зудієвої "найтривожнішим сигналом".
Про це Джапарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.
"Затримання Лютфіє - найбільш тривожний сигнал. Це перший випадок щодо жінки-правозахисниці. Мені страшно уявити, якими будуть подальші дії каральної "системи", - зазначила заступник міністра.
За її словами, інформацію про черговий виток репресій на окупованому півострові важливо донести до максимально широкої аудиторії.
Журналіст Осман Пашаєв, запис к Facebook якого опублікувала Джапарова, назвав Зудієву "очима і серцем вільного Криму на окупованому півострові".
"Лутфіє на зв'язку 24 години на добу вже 5 років. Лутфіє забезпечила зв'язок між адвокатами 24 моряків і журналістами під час "судів" у Сімферополі в перші дні після захоплення українських військових", - написав Пашаєв.
Ещё на эту тему:
ЄС в ОБСЄ закликав негайно звільнити Бекірова і занепокоївся ситуацією з правами людини в Криму
Облави в Криму: Адвокат розповів про перше застосування у Криму тортур і масових облав
Оккупанты задержали в Крыму еще одну правозащитницу / Фото
Адвокат: У СІЗО Сімферополя обшукують камери кримських татар
В окупованому Криму затримали правозахисницю
Адвокат розповів про жахливий стан здоров’я кримськотатарського політв'язня Бекірова
Облавы в Крыму: «Суд» отклонил жалобу на решение об обыске в доме Тофика Абдулгазиева