Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова назвала затримання в окупованому Криму правозахисниці Лютфіє Зудієвої "найтривожнішим сигналом".

Про це Джапарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

"Затримання Лютфіє - найбільш тривожний сигнал. Це перший випадок щодо жінки-правозахисниці. Мені страшно уявити, якими будуть подальші дії каральної "системи", - зазначила заступник міністра.

За її словами, інформацію про черговий виток репресій на окупованому півострові важливо донести до максимально широкої аудиторії.

Журналіст Осман Пашаєв, запис к Facebook якого опублікувала Джапарова, назвав Зудієву "очима і серцем вільного Криму на окупованому півострові".

"Лутфіє на зв'язку 24 години на добу вже 5 років. Лутфіє забезпечила зв'язок між адвокатами 24 моряків і журналістами під час "судів" у Сімферополі в перші дні після захоплення українських військових", - написав Пашаєв.