Перші затримання жінок в окупованому Криму: до затриманих не пускають адвоката
|17:15 30.05.2019
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|Крым
До кримськотатарських активісток Луфтіє Зудінової та Муміне Салієвої, яких затримали й доставили до сімферопольського Центру протидії екстремізму, не допускають адвокатів.
Про це на сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов, пише Радіо Свобода.
«Я вважаю що це грубе порушення права на захист. Зараз дві жінки перебувають там, і до них не допускають адвокатів... Я вважаю, що зараз на цих жінок чиниться тиск, щоб отримати відповідні покази від них в адміністративній справі. Інакше я це пояснити не можу», — сказав Курбедінов.
Він додав, що чергова прокурор відмовилася приймати скаргу адвоката на недопуск до правозахисниць.
Публічних коментарів російських силових відомств наразі немає.
Сьогодні в Джанкої російські силовики затримали кримськотатарську активістку, правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієвої. Їм інкримінують «демонстрацію забороненої символіки», що передбачає адміністративний арешт.
Після анексії фактична російська влада практикує у Криму масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман.
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