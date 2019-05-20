Сирия предоставила список из 120 раненых военных для реабилитации в санаториях оккупированного Крыма.

Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщила "депутат" Госдумы России Наталья Поклонская, сообщают Примечания.

Поклонская рассказала, что списки 120 раненых сирийских военных передадут "главе" оккупационного правительства Крыма, чтобы министерство здравоохранения проработало возможность их реабилитации.

По ее словам, предварительный список составлен руководством Центрального военного госпиталя Сирии.

О начале реализации Крымом и Сирией совместных мероприятия было объявлено во время "экономического форума" в Ялте в апреле 2019 года. В ходе переговоров крымская сторона подтвердила готовность принять на безвозмездной основе летом-осенью 2019 года 50 сирийских детей и 30-40 раненых военнослужащих на реабилитацию в санаторных учреждениях по заранее согласованному графику и по спискам, представленным сирийской стороной.

Первая группа сирийских детей из девяти человек прилетела в Крым 24 мая. Сейчас они проходят реабилитацию в санатории «Морской» в Евпатории.