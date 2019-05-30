Чуда не случилось: в России признали провал главного экономического проекта

20:01 30.05.2019 0 комментариев Россия

Особые экономические зоны (ОЭЗ) не стали драйверами роста российской экономики. 

Как отмечается в бюллетене Счетной палаты, 80% произведенной на этих территориях продукции остается на внутреннем рынке, не поступая на экспорт, сообщает ghall.com

Более того, аналогичную продукцию выпускают и другие предприятия страны. 

Проверяющие отметили, что в ОЭЗ производят стройматериалы, шины и лекарства, тогда как изначально предполагалась, что на этих площадках будут созданы высокотехнологичные отрасли экономики и будет разрабатываться новейшая продукция. 

Аудиторы пришли к выводу, что компании пользуются режимами ОЭЗ не для развития отраслей, в которых работают, а для минимизации собственных налогов. 

Особые экономические зоны — это территории с особым юридическим статусом, которым государство предоставляет льготы для привлечения инвесторов. 

В России ОЭЗ начали создаваться в 2005 году с целью развития в том числе экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры. На данный момент в стране действует 25 особых экономических зон.



Ещё на эту тему:

08:23 29.05.2019
Россияне не понимают, когда они станут жить лучше - глава ВЦИОМ
13:01 12.02.2019
Снижение реальных доходов населения в РФ в 2018 году объяснили падением доходов у обеспеченных граждан
10:55 28.09.2018
На пятый год оккупации Крыму обещают уделить "особое внимание", правда, в числе прочих регионов
13:59 03.09.2018
Росстат отказался рассекретить данные о 4,7% ВВП России
11:55 09.07.2018
Минфину РФ предложили экономить на культуре, спорте, ЖКХ, СМИ и тратиться на нацбезопасность
13:31 10.05.2018
ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России
17:28 08.05.2018
Путин провозгласил национальные цели на шесть лет, умолчав о способах финансирования
01:46 24.03.2018
В России ухудшили прогноз по бегству капитала из страны
11:25 20.03.2018
Зарплаты бюджетникам выплатят из резервного фонда России
11:06 20.02.2018
Российским регионам снова придется затянуть пояса - Медведев
20:15 10.01.2018
Минфин России объявил о ликвидации Резервного фонда
14:15 18.12.2017
В России промышленность просела до наихудшего показателя за 8 лет
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:40 30.05.2019
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
19:31 27.05.2019
Турция и Болгария начинают железнодорожные пассажироперевозки
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
Все новости страны
Греция Греция
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
11:31 27.05.2019
Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
19:15 28.05.2019
Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном интересно только России
15:01 27.05.2019
В Грузии за российские флаги уволили высокопоставленного чиновника
Все новости страны
Молдова Молдова
16:45 29.05.2019
Товарообіг між Молдовою і Україною в цьому році скоротився на 20%
16:01 24.05.2019
В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин / Фото
11:01 24.05.2019
Президент Молдови закликав майбутній уряд налагодити відносини з Росією
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
Все новости страны
Россия Россия
20:01 30.05.2019
Чуда не случилось: в России признали провал главного экономического проекта
15:01 30.05.2019
Тральщик "Владимир Емельянов" оснастят российскими безэкипажными катерами / Фото
14:01 30.05.2019
ЮВО: Разведчики приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке по новой методике
11:00 30.05.2019
Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності – розвідка США
Все новости страны
Румыния Румыния
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
16:31 30.05.2019
Президент Румынии требует немедленной отставки министров иностранных и внутренних дел
09:40 30.05.2019
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
11:43 29.05.2019
Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии
Все новости страны
Турция Турция
19:01 30.05.2019
Єврокомісія оприлюднила критичну оцінку відносин з Туреччиною
11:55 30.05.2019
Турция впервые испытала отечественную управляемую ракету «Bora» в Ираке
20:00 29.05.2019
У Туреччині проходять найбільші підводні рятувальні навчання НАТО
09:59 29.05.2019
США не исключают возможности приостановки обучения турецких пилотов на F-35
Все новости страны
Украина Украина
21:15 30.05.2019
Обох кримськотатарських активісток випустили з «Центру Е» / Фото, відео
20:45 30.05.2019
Чубаров: Росія посилить репресії в Криму, якщо відновлять її повноваження в ПАРЄ
20:31 30.05.2019
На реабилитацию в санатории Крыма привезут раненых сирийских военных
20:15 30.05.2019
Одну з затриманих в окупованому Криму жінок відпустили, але завтра - суд
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс