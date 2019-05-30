Чуда не случилось: в России признали провал главного экономического проекта
|20:01 30.05.2019
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|Россия
Особые экономические зоны (ОЭЗ) не стали драйверами роста российской экономики.
Как отмечается в бюллетене Счетной палаты, 80% произведенной на этих территориях продукции остается на внутреннем рынке, не поступая на экспорт, сообщает ghall.com.
Более того, аналогичную продукцию выпускают и другие предприятия страны.
Проверяющие отметили, что в ОЭЗ производят стройматериалы, шины и лекарства, тогда как изначально предполагалась, что на этих площадках будут созданы высокотехнологичные отрасли экономики и будет разрабатываться новейшая продукция.
Аудиторы пришли к выводу, что компании пользуются режимами ОЭЗ не для развития отраслей, в которых работают, а для минимизации собственных налогов.
Особые экономические зоны — это территории с особым юридическим статусом, которым государство предоставляет льготы для привлечения инвесторов.
В России ОЭЗ начали создаваться в 2005 году с целью развития в том числе экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры. На данный момент в стране действует 25 особых экономических зон.
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