Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии

19:31 30.05.2019 0 комментариев Болгария

Болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» присудил победу в тендере на строительство газопровода — продолжения магистрали «Турецкий поток» — второму участнику тендера — консорциуму с участием российской компании ТМК.

Об этом говорится в тендерных материалах «Булгартрансгаза», пишет издание Новости Болгарии.

Консорциум Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB) объединяет компании Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и Completions Development Sarl (аффилирована с «Трубной металлургической компанией» Дмитрия Пумпянского).

Консорциум в составе итальянской Arkad ABB S.p.A. и саудовской Arkad Engineering & Construction Company, который ранее был признан победителем тендера, в установленный срок не представил «Булгартрансгазу» все необходимые документы. Об этом сообщает портал economic.bg с пресс-конференции управляющего директора «Булгартрансгаза» Владимира Малинова.

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

До «Турецкого потока» рассматривался проект «Южный поток», предполагавший прокладку из России в Болгарию через Черное море четырех ниток газопровода общей мощностью 63 млрд куб. м в год. Планировалось, что газопроводная система «Южный поток» снизит зависимость поставок российского газа в страны Центральной и Южной Европы от Украины. Морская магистраль должна была выйти на болгарский берег в районе Варны, а затем продолжиться до австрийского газового хаба в Баумгартене. Роль Болгарии была критична для реализации проекта, ведь именно на ее территории магистраль должна была выйти на берег.

Однако в 2014 году Болгария под нажимом Евросоюза приостановила работы по реализации проекта до приведения его в соответствие с европейским законодательством. На это «Газпром» ответил отменой проекта и запустил альтернативный морской газопровод — до Турции.



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