У своєму щорічному звіті про розширення ЄС Єврокомісія заявила, що Туреччина продовжує віддалятися від блоку та серйозно відходить від дотримання верховенства права і інших прав своїх громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно зі звітом, оприлюдненим у середу, діалог і співробітництво між ЄС і Туреччиною продовжився в основних сферах, що становлять взаємний інтерес. До таких належить співпраця в області міграції і підтримки біженців.

Проте у звіті висловлене попередження Туреччині, що вона все далі відходить від ЄС. Зокрема, "не тільки у сфері верховенства права і дотримання основних прав, але і в результаті ослаблення системи ефективних стримувань і противаг".

Комісія підкреслила, що Туреччині необхідно поліпшити ефективний захист основних прав, а також прийняти та реалізувати всеосяжну і таку, що заслуговує на довіру, реформу судової системи.

У звіті йдеться, що ситуація в країні і відносинах з ЄС не змінилася у порівнянні з оцінкою Ради ЄС в 2018 році.

"Переговори з Туреччиною про вступ фактично зайшли в глухий кут, і подальші розділи не можуть розглядатися для відкриття або закриття", - йдеться у звіті ЄК.