Сьогодні, 30 травня 2019 року, у м. Одеса розпочав роботу Український портовий форум 2019 (Ukrainian Ports Forum). Захід організовано Адміністрцією Морських Портів України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України на офіційному сайті, пише День.

На доручення Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна участь у відкритті форуму взяв заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Участь у форумі також взяли: керівник програм співробітництва у Представництві ЄС в Україні Штефан Шльонінг, голова Українського представництва Європейського Інвестиційного Банку Жан-Ерік де Загон, керівник програм з інфраструктури та сталого розвитку Світового банку в Україні Бахер Ель-Хіфнаві, регіональний менеджер IFC в Україні Джейсон Бретт Пеллмар, керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс, представники портового бізнесу, бізнес-асоціацій та делегацій з понад 30 країн світу.

Юрій Лавренюк від імені Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна привітав учасників форуму та зауважив, що портова галузь розвивається та показує позитивну динаміку протягом останніх декількох років: «За підсумками 2018 року морські порти України перевалили майже на 2,6 млн тонн більше вантажів, ніж у 2017 році, що становить понад 135 млн тонн. Перевалка у портах зростає другий рік поспіль. У 2018 році зростання загального вантажопотоку становило 12%, для контейнерних вантажів – 19%, а річкою було перевезено у 2,4 рази більше вантажів».

Юрій Лавренюк також повідомив, що за підсумками 2018 року лідерами за обсягом перевалки вантажів стали порти Південний (42,7 млн тонн), Миколаїв (29,2 млн тонн), Одеса (21,7 млн тонн), Чорноморськ (21,5 млн тонн) та Маріуполь (5,9 млн тонн). Заступник Міністра підкреслив, що за останні роки в морській та річковій галузі України зроблено чимало: «Україна успішно пройшла обов’язковий аудит Міжнародної морської організації (IMO), нарешті створено Морську адміністрацію, яка відповідає всім вимогам IMO, завершено підготовку до проведення пілотних проектів з концесії державних стивідорів у портах Ольвія та Херсон, обсяг очікуваних інвестицій у портову інфраструктуру становить майже 60 млн доларів США».

Він також закцентував увагу на важливості днопоглиблення та підтримання існуючих глибин в українських у портах. «За останні 3 роки обсяг днопоглиблювальних робіт у портах склав 16 млн квадратних метрів ґрунту. Вперше за останні 7 років проводиться масштабне днопоглиблення у порту Херсон, за останні 11 років – в порту Ізмаїл та за останні 20 років - у Миколаєві. У порту Чорноморськ вперше за 20 років було реконструйовано підхідний канал. Окрім того, завершується черговий етап днопоглиблення в порту Південний, який найближчим часом стане одним з найбільш глибоководних портів у Чорноморському басейні. Все це та багато іншого маленькими надійними кроками приводить до розвитку морської галузі та економіки України в цілому», - підсумував Юрій Лавренюк.