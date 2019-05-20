В четверг, 30 мая, в «Киевском районном суде» Симферополя прошло заседание по «делу» Марлена Асанова.

Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

Заседание проходило в открытом режиме. «Суд» рассмотрел жалобу адвоката крымского татарина Эмиля Курбединова, который просил признать незаконным возбуждение «уголовного дела» против его подзащитного.

«Судья отклонил ходатайство адвоката Эмиля Курбединова, постановив законным возбуждение уголовного дела в отношении Марлена Асанова. Сторона защиты намерена обжаловать данное решение в Верховном суде Крыма», — говорится в сообщении.

Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые облавы в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Сулеймана Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время обысков 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).

Фото Крымская солидарность