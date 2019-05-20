В оккупированном Крыму задержана правозащитница, супруга политзаключенного Сейрана Салиева Мумине Салиева.

Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов в Facebook, передает АTR.

«Мумине Салиева задержана у собственного дома в г. Бахчисарай сотрудниками ЦПЭ (Центра по противодействию экстремизма — ред.)», — говорится в сообщении.

ATR выясняет подробности произошедшего.

Напомним, ранее сотрудники ЦПЭ задержали в оккупированном Крыму крымскотатарскую правозащитницу Лутфие Зудиеву.