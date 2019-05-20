Оккупанты задержали в Крыму еще одну правозащитницу / Фото
|15:45 30.05.2019
|0 комментариев
|Крым
В оккупированном Крыму задержана правозащитница, супруга политзаключенного Сейрана Салиева Мумине Салиева.
Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов в Facebook, передает АTR.
«Мумине Салиева задержана у собственного дома в г. Бахчисарай сотрудниками ЦПЭ (Центра по противодействию экстремизма — ред.)», — говорится в сообщении.
ATR выясняет подробности произошедшего.
Напомним, ранее сотрудники ЦПЭ задержали в оккупированном Крыму крымскотатарскую правозащитницу Лутфие Зудиеву.
Ещё на эту тему:
15:31 30.05.2019
Адвокат: У СІЗО Сімферополя обшукують камери кримських татар
Адвокат: У СІЗО Сімферополя обшукують камери кримських татар
15:15 30.05.2019
В окупованому Криму затримали правозахисницю
В окупованому Криму затримали правозахисницю
16:15 29.05.2019
Адвокат розповів про жахливий стан здоров’я кримськотатарського політв'язня Бекірова
Адвокат розповів про жахливий стан здоров’я кримськотатарського політв'язня Бекірова
17:15 28.05.2019
Облавы в Крыму: «Суд» отклонил жалобу на решение об обыске в доме Тофика Абдулгазиева
Облавы в Крыму: «Суд» отклонил жалобу на решение об обыске в доме Тофика Абдулгазиева
16:45 28.05.2019
У Росії завтра починається попереднє засідання "суду" у справі громадського журналіста Мемедемінова
У Росії завтра починається попереднє засідання "суду" у справі громадського журналіста Мемедемінова
08:31 27.05.2019
Політв'язень Бекіров: "Мені треба вийти, бо помру"
Політв'язень Бекіров: "Мені треба вийти, бо помру"
19:45 24.05.2019
"Суд" в Криму залишив під арештом Сервера Мустафаєва
"Суд" в Криму залишив під арештом Сервера Мустафаєва
11:31 24.05.2019
Сегодня — третья годовщина похищения Эрвина Ибрагимова / Фото, видео
Сегодня — третья годовщина похищения Эрвина Ибрагимова / Фото, видео