В Італії засудили за корупцію чиновника, який ініціював визнання "російського Криму"

17:31 30.05.2019 0 комментариев Крым

Суд Генуї визнав молодшого міністра з правої партії "Ліга" Едоардо Ріксі винним у справі про розтрату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ріксі, який обіймає посаду заступника міністра транспорту, був засуджений до тюремного ув'язнення терміном на 3 роки і 5 місяців.

Він постав перед судом разом з 21 чинними і колишніми чиновниками північно-західного регіону Лігурія, обвинуваченими в шахрайстві з витратами на приватні поїздки з 2010 по 2012 роки.

Прокурори стверджували, що Ріксі неправомірно затвердив витрати своїх підлеглих, які використали бюджетні кошти в приватних цілях. Він відкидає звинувачення і ще може оскаржити вирок.

"Рух 5 зірок", який разом з "Лігою" керує урядовою коаліцією, раніше заявляв, що Ріксі повинен піти у відставку, якщо його визнають винним.

Відзначимо, що в 2016 році Ріксі був регіональним секретарем партії "Ліга Півночі" (нинішня "Ліга") і одним з ініціаторів резолюції із закликом до уряду і парламенту Італії про перегляд санкційної політики ЄС щодо РФ і Криму. Подібні резолюції крім Лігурії затвердили також регіони Венето і Ломбардія.



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