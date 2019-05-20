В окупованому Криму російські силовики, співробітники російського Центру з протидії екстремізму, затримали правозахисницю Лутфіє Зудіеву.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

За його словами, правозахисницю затримали за звинуваченням в статті 20.3 КоАП РФ - демонстрація забороненої символіки.

"Везуть до Сімферополя. Дана стаття передбачає адміністративний арешт", - додав захисник.