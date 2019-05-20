В окупованому Криму затримали правозахисницю
|15:15 30.05.2019
|0 комментариев
|Крым
В окупованому Криму російські силовики, співробітники російського Центру з протидії екстремізму, затримали правозахисницю Лутфіє Зудіеву.
Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
За його словами, правозахисницю затримали за звинуваченням в статті 20.3 КоАП РФ - демонстрація забороненої символіки.
"Везуть до Сімферополя. Дана стаття передбачає адміністративний арешт", - додав захисник.
Ещё на эту тему:
15:45 30.05.2019
Оккупанты задержали в Крыму еще одну правозащитницу / Фото
Оккупанты задержали в Крыму еще одну правозащитницу / Фото
15:31 30.05.2019
Адвокат: У СІЗО Сімферополя обшукують камери кримських татар
Адвокат: У СІЗО Сімферополя обшукують камери кримських татар
16:15 29.05.2019
Адвокат розповів про жахливий стан здоров’я кримськотатарського політв'язня Бекірова
Адвокат розповів про жахливий стан здоров’я кримськотатарського політв'язня Бекірова
17:15 28.05.2019
Облавы в Крыму: «Суд» отклонил жалобу на решение об обыске в доме Тофика Абдулгазиева
Облавы в Крыму: «Суд» отклонил жалобу на решение об обыске в доме Тофика Абдулгазиева
16:45 28.05.2019
У Росії завтра починається попереднє засідання "суду" у справі громадського журналіста Мемедемінова
У Росії завтра починається попереднє засідання "суду" у справі громадського журналіста Мемедемінова
08:31 27.05.2019
Політв'язень Бекіров: "Мені треба вийти, бо помру"
Політв'язень Бекіров: "Мені треба вийти, бо помру"
19:45 24.05.2019
"Суд" в Криму залишив під арештом Сервера Мустафаєва
"Суд" в Криму залишив під арештом Сервера Мустафаєва
11:31 24.05.2019
Сегодня — третья годовщина похищения Эрвина Ибрагимова / Фото, видео
Сегодня — третья годовщина похищения Эрвина Ибрагимова / Фото, видео