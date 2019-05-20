Адвокат: У СІЗО Сімферополя обшукують камери кримських татар

15:31 30.05.2019 0 комментариев Крым

Федеральна служба виконання покарань обшукала камери СІЗО окупованого Сімферополя, в яких утримують координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова.

За словами адвокатів Лілі Гемеджі та Еміля Курбедінова, у активістів вилучили зошити з записами щодо їхніх "кримінальних справ", які відкрили за "терористичним статтями", пише ZN.UA з посиланням на "Крим.Реалії". 

"Наріман повідомив, що тиждень тому під час обшуку в камері були конфісковані всі його зошити і записи стосовно кримінальної справи та утримання в СІЗО. Після кількох скарг, буквально сьогодні вранці йому повернули частину, що відноситься до ознайомлення з матеріалами справи. Записи і заяви щодо його переслідування як активіста і переслідування кримських татар вилучили і не повернули", – зазначив Курбедінов.

У той же час у Мустафаєва обшук проводили 26 і 28 травня.

"Співробітники СІЗО пояснили, що це плановий обшук. Були вилучені записи Сервера, які він робив при ознайомленні з матеріалами справи, його записи щодо подання скарг, його коментарі щодо лінії захисту на майбутньому суді. Акт вилучення при цьому складено не було", – розповіла Гемеджі.

Вона додала, що сьогодні вранці її підзахисний Сервер Мустафаєв оскаржив дії співробітників слідчого ізолятора.

"Ми розцінюємо це як порушення права на захист. Були направлені скарги в три інстанції: начальнику СІЗО, в прокуратуру з нагляду за ФСВП і уповноваженому з прав людини в Криму", – зазначила Гемеджі.

При цьому на сайті управління ФСВП по анексованому Криму немає жодної інформації про проведення обшуків.

Нагадаємо, 13 грудня Сервера Мустафаєва примусово конвоювали до психіатричної лікарні, де він проведе місяць. Адвокат Мустафаєва вважає, що його підзахисному могли призначити експертизу в стаціонарі, оскільки він не пішов на контакт із лікарями в амбулаторії і вважає себе здоровою людиною.

21 травня російські силовики затримали кримських татар Сервера Мустафаєва й Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до так званої "бахчисарайської справи "Хізб ут-Тахрір". У грудні підконтрольний окупантам "Київський районний суд Сімферополя" продовжив арешт Мустафаєва та Смаїлова до 9 лютого 2019 року.

22 березня 2018 року російські силовики затримали журналіста Нарімана Мемедемінова в селі Холмівка Бахчисарайського району окупованого Криму. Наступного дня його відправили до  СІЗО.

Мемедемінову висунули обвинувачення в екстремізмі, підставою для яких стали відеоблоги, які той публікувала на своєму Youtube-каналі в 2012-2013 роках, ще до анексії півострова.



Ещё на эту тему:

15:45 30.05.2019
Оккупанты задержали в Крыму еще одну правозащитницу / Фото
15:15 30.05.2019
В окупованому Криму затримали правозахисницю
16:15 29.05.2019
Адвокат розповів про жахливий стан здоров’я кримськотатарського політв'язня Бекірова
17:15 28.05.2019
Облавы в Крыму: «Суд» отклонил жалобу на решение об обыске в доме Тофика Абдулгазиева
17:01 28.05.2019
В окупованому Криму "суди" не пускають слухачів на відкриті засідання
16:45 28.05.2019
У Росії завтра починається попереднє засідання "суду" у справі громадського журналіста Мемедемінова
08:31 27.05.2019
Політв'язень Бекіров: "Мені треба вийти, бо помру"
08:15 27.05.2019
Обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір" розповіли про жахливі умови у СІЗО
19:45 24.05.2019
"Суд" в Криму залишив під арештом Сервера Мустафаєва
15:31 24.05.2019
"Суд" в окупованому Криму відправив на новий розгляд "справу Веджиє Кашка"
11:31 24.05.2019
Сегодня — третья годовщина похищения Эрвина Ибрагимова / Фото, видео
08:01 24.05.2019
«Дело о т.н. терроризме»: Cуд в РФ оставил под стражей четверых крымчан
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:40 30.05.2019
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
19:31 27.05.2019
Турция и Болгария начинают железнодорожные пассажироперевозки
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
Все новости страны
Греция Греция
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
11:31 27.05.2019
Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
19:15 28.05.2019
Напряжение отношений между Грузией и Азербайджаном интересно только России
15:01 27.05.2019
В Грузии за российские флаги уволили высокопоставленного чиновника
Все новости страны
Молдова Молдова
16:45 29.05.2019
Товарообіг між Молдовою і Україною в цьому році скоротився на 20%
16:01 24.05.2019
В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин / Фото
11:01 24.05.2019
Президент Молдови закликав майбутній уряд налагодити відносини з Росією
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
Все новости страны
Россия Россия
15:01 30.05.2019
Тральщик "Владимир Емельянов" оснастят российскими безэкипажными катерами / Фото
14:01 30.05.2019
ЮВО: Разведчики приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке по новой методике
11:00 30.05.2019
Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності – розвідка США
08:50 30.05.2019
Канада, Россия и Дания оспаривают обширную часть арктического шельфа
Все новости страны
Румыния Румыния
09:40 30.05.2019
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
11:43 29.05.2019
Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии
16:01 27.05.2019
Виборці в Румунії на референдумі не підтримали урядову антикорупційну реформу
10:31 27.05.2019
В Румунії відбувся антикорупційний референдум
Все новости страны
Турция Турция
11:55 30.05.2019
Турция впервые испытала отечественную управляемую ракету «Bora» в Ираке
20:00 29.05.2019
У Туреччині проходять найбільші підводні рятувальні навчання НАТО
09:59 29.05.2019
США не исключают возможности приостановки обучения турецких пилотов на F-35
13:31 28.05.2019
Туреччина може не отримати російські С-400 у червні – міністр оборони
Все новости страны
Украина Украина
16:01 30.05.2019
Поезда из оккупированного Крыма в регионы России пустят не раньше будущей весны
15:45 30.05.2019
Оккупанты задержали в Крыму еще одну правозащитницу / Фото
15:31 30.05.2019
Адвокат: У СІЗО Сімферополя обшукують камери кримських татар
15:15 30.05.2019
В окупованому Криму затримали правозахисницю
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс