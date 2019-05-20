Федеральна служба виконання покарань обшукала камери СІЗО окупованого Сімферополя, в яких утримують координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова.

За словами адвокатів Лілі Гемеджі та Еміля Курбедінова, у активістів вилучили зошити з записами щодо їхніх "кримінальних справ", які відкрили за "терористичним статтями", пише ZN.UA з посиланням на "Крим.Реалії".

"Наріман повідомив, що тиждень тому під час обшуку в камері були конфісковані всі його зошити і записи стосовно кримінальної справи та утримання в СІЗО. Після кількох скарг, буквально сьогодні вранці йому повернули частину, що відноситься до ознайомлення з матеріалами справи. Записи і заяви щодо його переслідування як активіста і переслідування кримських татар вилучили і не повернули", – зазначив Курбедінов.

У той же час у Мустафаєва обшук проводили 26 і 28 травня.

"Співробітники СІЗО пояснили, що це плановий обшук. Були вилучені записи Сервера, які він робив при ознайомленні з матеріалами справи, його записи щодо подання скарг, його коментарі щодо лінії захисту на майбутньому суді. Акт вилучення при цьому складено не було", – розповіла Гемеджі.

Вона додала, що сьогодні вранці її підзахисний Сервер Мустафаєв оскаржив дії співробітників слідчого ізолятора.

"Ми розцінюємо це як порушення права на захист. Були направлені скарги в три інстанції: начальнику СІЗО, в прокуратуру з нагляду за ФСВП і уповноваженому з прав людини в Криму", – зазначила Гемеджі.

При цьому на сайті управління ФСВП по анексованому Криму немає жодної інформації про проведення обшуків.

Нагадаємо, 13 грудня Сервера Мустафаєва примусово конвоювали до психіатричної лікарні, де він проведе місяць. Адвокат Мустафаєва вважає, що його підзахисному могли призначити експертизу в стаціонарі, оскільки він не пішов на контакт із лікарями в амбулаторії і вважає себе здоровою людиною.

21 травня російські силовики затримали кримських татар Сервера Мустафаєва й Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до так званої "бахчисарайської справи "Хізб ут-Тахрір". У грудні підконтрольний окупантам "Київський районний суд Сімферополя" продовжив арешт Мустафаєва та Смаїлова до 9 лютого 2019 року.

22 березня 2018 року російські силовики затримали журналіста Нарімана Мемедемінова в селі Холмівка Бахчисарайського району окупованого Криму. Наступного дня його відправили до СІЗО.

Мемедемінову висунули обвинувачення в екстремізмі, підставою для яких стали відеоблоги, які той публікувала на своєму Youtube-каналі в 2012-2013 роках, ще до анексії півострова.