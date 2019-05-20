Парад яхт под аркой моста через Керченский пролив сняли на видео / Видео
|14:45 30.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Участники парусной регаты «Золотое кольцо Боспорского царства» прошли под арками моста через Керченский пролив.
Крыминформ опубликовал видео парада яхт под Крымским мостом, снятое с квадрокоптера.
«Регату мы готовили больше чем за полгода. Принимают участие четыре региона – Краснодарский край, Ростовская область, аннексированный Крым и Севастополь. Мы этой регатой прокладываем туристический яхтенный маршрут на черноморском побережье», – рассказал в эфире телеканала «Крым 24» организатор регаты Константин Моргунов.
На кадрах с дрона видно, как участники регаты прошли под арками, выстроив свои яхты перед мостом одна за другой. Маршрут регаты пролегает вдоль черноморского побережья от Геленджика до Севастополя и предусматривает остановки в нескольких городах – Анапе, Керчи и Ялте.
Заход парусной регаты в Ялту состоится 1 июня и приурочен к старту высокого курортного сезона. В регате принимают участие 70 человек, которые преодолевают маршрут на восьми яхтах. Среди участников не только профессиональные яхтсмены и опытные спортсмены, но и любители. В конечной точке маршрута судьи определят победителя регаты.
Ещё на эту тему:
У ФСБ Росії стверджують, що в анексованому Криму і Керченській протоці зберігаються загрози диверсій
Оккупанты отметили в Севастополе очередной милитари праздник / Фото
Украина планирует добиваться для Керченского пролива статуса международного - Зеркаль
У берегов Евпатории обнаружили три затонувших корабля / Фото
Мін'юст РФ збирається оскаржити 6 рішень міжнародних судів щодо майна, експропрійованого Росією під час анексії Криму
Глава Госдумы в оккупированном Крыму будет знакомить депутатов с передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний
Суд привлек "совет министров" оккупированного Крыма к делу о банкротстве компании Фирташа
Росія буде захищати окупований Крим від посягань, навіть від НАТО
"Госкомрегистр" оккупированного Крыма внес 2 российские компании в "черный список" за срыв контрактов
Голова Військового комітету НАТО закликав Росію звільнити Крим
Оккупанты отчитались о задержанных за год в Крыму "причастных к терроризму и экстремизму"