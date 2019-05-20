Участники парусной регаты «Золотое кольцо Боспорского царства» прошли под арками моста через Керченский пролив.

Крыминформ опубликовал видео парада яхт под Крымским мостом, снятое с квадрокоптера.

«Регату мы готовили больше чем за полгода. Принимают участие четыре региона – Краснодарский край, Ростовская область, аннексированный Крым и Севастополь. Мы этой регатой прокладываем туристический яхтенный маршрут на черноморском побережье», – рассказал в эфире телеканала «Крым 24» организатор регаты Константин Моргунов.

На кадрах с дрона видно, как участники регаты прошли под арками, выстроив свои яхты перед мостом одна за другой. Маршрут регаты пролегает вдоль черноморского побережья от Геленджика до Севастополя и предусматривает остановки в нескольких городах – Анапе, Керчи и Ялте.

Заход парусной регаты в Ялту состоится 1 июня и приурочен к старту высокого курортного сезона. В регате принимают участие 70 человек, которые преодолевают маршрут на восьми яхтах. Среди участников не только профессиональные яхтсмены и опытные спортсмены, но и любители. В конечной точке маршрута судьи определят победителя регаты.