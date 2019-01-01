Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал немедленной отставки с должности министров иностранных и внутренних дел, Теодора Мелешкану и Кармен Дан.

Отставки чиновников президент Румынии потребовал из-за проблемной организации выборов в Европарламент 26 мая, пишет zdg.md.



«Мы не должны упускать из виду серьезные проблемы, которые возникли в ходе голосования. Очень многие румыны были недовольны тем, что они должны стоять в очередях. Вся организация была продумана для препятствования голосованию, а не для его поощрения. Очень серьезные проблемы были на многих избирательных участках за границей. Мы все видели, с большим сожалением и огромным недовольством, фотографии с тысячами и тысячами румын, стоящих в бесконечных очередях. Люди, которые пришли на голосование утром, простояли там до вечера. Люди, которые пришли на голосование, но не смогли проголосовать», – сказал Йоханнис на пресс-конференции, проведенной в среду, 29 мая.

Он подчеркнул серьезные проблемы, которые появились на воскресных выборах, и объявил, что создаст на уровне президентской администрации смешанную комиссию, в которую будут приглашены и смогут участвовать представители учреждений, имеющих полномочия в данной области.

В заключение, Йоханнис потребовал отставки двух политических деятелей, которых он считает ответственными за проблемы 26 мая – министра внутренних дел Кармен Дан и министра иностранных дел Теодора Мелешкану:

«После такого количества проблем должны последовать и политические меры. Те, кто намеренно плохо организовал эти выборы, должны заплатить своими должностями. Таким образом, поскольку им не пришло в голову выйти в почетную отставку, я требую немедленной отставки министра иностранных дел и госпожи министра внутренних дел. Немедленной – значит немедленной!», – подытожил президент Румынии.

На европарламентских выборах 26 мая, за границей, а также в Республике Молдова, десятки тысяч румын часами напролет ждали, чтобы проголосовать, из-за огромных очередей на участках для голосования. На следующий день министр иностранных дел Теодор Мелешкану высказался в свое оправдание и сказал, что виноваты послы, которые не организовали надлежащим образом выборы за границей.