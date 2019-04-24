Поезда из оккупированного Крыма в регионы России пустят не раньше будущей весны

16:01 30.05.2019 0 комментариев Крым

Массовое движение пассажирских поездов по мосту через Керченский пролив начнется только весной 2020 года.

 Об этом сообщили в комитете Госдумы по транспорту и строительству, пишет РИА Новый день.

Первые составы должны пойти по  мосту через Керченский пролив 9 -10 декабря. Несколько месяцев движение будет организовано по двум направлениям: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь. Пока не поясняется, почему выбраны именно эти направления, хотя авиасообщение российских столиц с аннексированным Крымом организовано на круглогодичной основе, в то время как из большинства регионов самолеты летают на полуостров только в сезон – с апреля – мая по сентябрь – октябрь.

Тем не менее, в регионы поезда планируется пустить не ранее апреля 2020 года: это будут крупные города – такие как Екатеринбург, Мурманск, Краснодар. О возможной стоимости билетов пока не сообщается.

Предполагается, что на крымских маршрутах будут использоваться новые плацкартные и купейные вагоны.

Вместе с тем, накануне стало известно, что план, предложенный для формирования железнодорожного парка оккупированного Крыма, оказался под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что из-за санкций США парк железнодорожных вагонов для оккупированного Росстей Крыма будет сформирован за счет дивидендов, которые РЖД выплатит по итогам 2018 года.

Однако Минфин выступил против идеи РЖД, заявив , что Бюджетный кодекс не разрешает рассматривать неденежные выплаты как доходы бюджета.



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