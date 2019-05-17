Тральщик "Владимир Емельянов", третий корабль противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит"), оснастят российскими безэкипажными катерами.

Об этом Mil.Press FlotProm заявил начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимир Тряпичников на церемонии спуска тральщика на воду.

"Пока катера будут на базе БЛ-680, – добавил он. – Разработка идет на конкурентной основе. Ждем несколько предложений от промышленности".

Сообщается, что в четверг, 30 мая, на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду тральщик "Владимир Емельянов". Его заложили весной 2017 года. На тот момент он считался четвертым по счету кораблем проекта 12700 после головного "Александра Обухова", "Георгия Курбатова" и "Ивана Антонова". Позднее на борту строящегося тральщика "Георгий Курбатов" произошел пожар, в результате которого сдачу корабля перенесли, а "Владимир Емельянов" по факту стал третьим "Александритом", запланированным к передаче ВМФ России.

Весной 2017 года руководство СНСЗ утверждало, что тральщик "Владимир Емельянов" введут в строй к концу 2018 года. В мае 2019-го представители Черноморского флота страны-агрессора подтвердили ранее появившуюся информацию, что передачу ЧФ тральщика "Владимир Емельянов" перенесли на начало 2020 года. Однако 30 мая, на церемонии спуска корабля на воду, Владимир Тряпичников заявил, что "Владимира Емельянова" передадут флоту до конца 2019 года.

Напомним, экипаж тральщика "Владимир Емельянов" сформировали из военнслужащих Черноморского флота страны-агрессора.

Командиром "Владимира Емельянова" назначен капитан III ранга Максим Смирнов. Его помощник, капитан-лейтенант Александр Пилипчук. Экипаж – 50 человек – проходит обучение в 907-м учебном центре ВМФ. Обучение завершится 20 июля.

Композитные тральщики проекта 12700 водоизмещением около 890 тонн и скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.