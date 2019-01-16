Беречь инфраструктуру Евпатории в курортный сезон от вандалов будет частная компания
|17:01 30.05.2019
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|Крым
Оккупационная администрация Евпатории решила привлечь частную охранную организацию для улучшения порядка в центре города и усиления контроля за сохранностью объектов.
Об этом Крыминформу сообщил первый заместитель главы оккупационной администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.
«Рассмотрели вопрос привлечения охранной организации для усиления порядка в курортной зоне города и на набережной. Частное охранное предприятие сможет уберечь от вандализма инфраструктурные объекты, принадлежащие городу, а также будет содействовать управлению муниципального контроля в наведении порядка», – отметил Вавренюк.
По его словам, охранная организация, которая будет оказывать эти услуги, определится по результатам конкурса.
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