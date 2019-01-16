Оккупационная администрация Евпатории решила привлечь частную охранную организацию для улучшения порядка в центре города и усиления контроля за сохранностью объектов.

Об этом Крыминформу сообщил первый заместитель главы оккупационной администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.

«Рассмотрели вопрос привлечения охранной организации для усиления порядка в курортной зоне города и на набережной. Частное охранное предприятие сможет уберечь от вандализма инфраструктурные объекты, принадлежащие городу, а также будет содействовать управлению муниципального контроля в наведении порядка», – отметил Вавренюк.

По его словам, охранная организация, которая будет оказывать эти услуги, определится по результатам конкурса.