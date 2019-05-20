В оккупированном Крыму авиация приступила к "поражению наземных объектов" / Видео
|14:31 30.05.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму авиационные экипажи, участвующие во всеармейском конкурсе «Авиадартс-2019», приступили к финальному этапу соревнований — боевому применению по наземным целям.
Конкурсанты выполняют пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек, экипажи бомбардировщиков отработают бомбометание, а военно-транспортной авиации - десантирование многотонных грузов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Всего на полигоне подготовлено более 70 тактических, стрелковых, бомбардировочных и радиолокационных мишеней. Все они поделены на 12 типов под различные виды авиационных средств поражения и представляют собой: аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковую роту на марше, мотопехотную роту в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов в виде планеров самолетов Л-39 и МиГ-29, а также различные объекты наземной инфраструктуры.
В настоящий момент экипажи уже отработали задачи визуальной воздушной разведки, технику пилотирования в составе пары, элементы воздушного боя и преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, а также сдали нормативы по физической подготовке.
Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» проходит в оккупированном Крыму. В нем принимают участие команды Воздушно-космических сил, военных округов и морской авиации Военно-Морского Флота. Всего 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.
Летчики выступают на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8.
Итоги конкурса будут подведены 8 июня в семи номинациях по родам авиации.
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