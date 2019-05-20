Разведчики из соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии по новой методике.

С военнослужащими проведут тренинг по действиям разведывательной группы при внезапной вводной. Также необходимо совершить прыжки с парашютом на незнакомую местность, определить по карте координаты нахождения, совершить 10 км марш-бросок и уничтожить условного противника с использованием навыков ножевого боя, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Учебно-тренировочные и боевые прыжки разведчики будут совершать с нового модернизированного вертолета Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-6 с высот 600 - 2000 м с табельным вооружением и снаряжением, задержкой раскрытия купола в 20 сек., ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику с приземлением на строго ограниченную площадь аэродрома.

С начала 2019 года в центре подготовки разведывательных подразделений прошли обучение более 800 разведчиков.