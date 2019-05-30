Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль переконана, що Росія скоро звільнить полонених українських моряків у спосіб, не пов'язаний із рішенням Трибуналу ООН в Гамбурзі.

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу, повідомляє "Європейська правда".

"Я впевнена, що росіяни доволі скоро в свій спосіб, який ніяк не буде пов'язаний з рішенням Трибуналу, повернуть наших моряків. Вони будуть це представляти як власне рішення, як волю Володимира Володимировича (Путіна. - Ред.), і думаю, що так, як воно було в іншій справі, яка стосується "Грінпісу" і корабля, який називається Arсtic Sunrise - вони також вдавали, що не виконують рішення Трибуналу, але виконали все і навіть виплатили компенсацію", – сказала Зеркаль.

Відповідаючи на запитання ведучої, чи може це рішення бути пов'язане з "компліментами" новій українській владі, що мовляв, Росія почала домовлятися, Зеркаль сказала: "Думаю, можливо, вони і так будуть це представляти, але для світу вже все дуже чітко – що є рішення Трибуналу. І рішення Трибуналу має бути виконано, тим більше це стосується імунітету військових кораблів, а військові кораблі є у всіх країн, які є в цій конвенції".

25 травня Трибунал ООН в Гамбурзі, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.

Також суд вимагає від Росії звільнити три затриманих українських кораблі: "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу".

МЗС РФ натомість вже виступив із заявою, стверджуючи, що Трибунал ООН не мав права вирішувати долю полонених моряків.