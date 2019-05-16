В Херсонской области разведчики прошли тактико-специальные учения / Фото
|13:01 30.05.2019
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|Херсон
В Херсонской области на Тендровской косе состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
«Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения (73 МЦСпН) на Тендровской косе. Май 2019», - говорится в сообщении.
В учениях разведчиков ССО было задействовано средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС ВСУ.
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