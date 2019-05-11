Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
|12:40 30.05.2019
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|Азербайджан
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров, в том числе за счет увеличения добычи с месторождения Шах-Дениз.
Об этом заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов, пишет АНГИ.
«В 2019 году добыча газа с месторождения Шах-Дениз увеличится по сравнению с показателем 2018 года на 6 млрд кубометров, в 2020 году – на 8,5 млрд кубометров, по сравнению с 2018 годом. В целом, в 2020 году общая добыча газа в Азербайджане превысит 40 млрд кубометров», — отметил он.
Как сообщалось ранее, Минэнерго газодобычу в стране в 2019 году прогнозирует на уровне 36 млрд 298,8 млн кубометров. Таким образом, в 2020 году рост добычи газа составит минимум на 10%.
При этом в 2019 году добыча на Шах-Дениз планируется на уровне 17 млрд 380 млн кубометров.
В 2018 году компания BP-Azerbaijan с месторождения Шах-Дениз добыла 11,5 млрд кубометров газа, что на 12,7% выше показателя 2017 года.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформ «Alfa» и «Bravo».
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