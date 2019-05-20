«Оккупационные спецслужбы все глубже проникают в частную жизнь крымчан. Правозащитники, общественные деятели, активисты считают, что на полуостров возвращаются традиции 1937-го года: сосед доносит на соседа, а за работниками на предприятиях следят «органы».

Таких фактов становится все больше: «Сейчас во всех медицинских учреждениях введена должность заместителя врача по безопасности, по терроризму. Подкидывают пакеты, смотрят, через сколько времени люди сообщат об этом пакете. Это все происходит в реальности. Атмосфера запугивания, страха», «Донос может быть стартом для уголовного дела… Секретным свидетелем, как часто показывает практика, может являться сам сотрудник ФСБ», пишет КРЫМский бандеровец.



Нередки случаи, когда на крымчан стучат понаехавшие. Об одном таком эпизоде отрапортовали российские пропагандоны в 2015 году, когда понаех из Таганрога донес на водителя автобуса, который слушал украинское юмористическое шоу, где шутили на тему политики и прозвучал лозунг «Слава Украине».



Появилось в Крыму и первое уголовное дело в отношении крымского татарина о так называемом недоносительстве: когда человек что-то якобы знал, но не настучал.



Бывает, что оккупанты заставляют писать доносы на своих коллег, друзей, а также начинают следить за теми, кто часто выезжает на материковую Украину.