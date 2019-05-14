Турция впервые использовала отечественную управляемую ракету «Bora» на севере Ирака против террористов РПК, передает News UA.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается что ракеты «Bora» были запущены с территории Турции с расстояния в 280 километров.

«Все объекты террористов, на которые были нацелены ракеты «Bora», были уничтожены», — пишут СМИ.

Отметим, что в рамках операции ВС и ВВС Турции, получившей название Pençe («Лапа»), на севере Ирака в районе Хакурк уничтожено 19 террористов РПК.

Напомним, что накануне ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна — ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка